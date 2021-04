La Provincia di Trapani su Rai Due il 17 aprile con Federico Quaranta

Stamattina Erice è stata al centro di alcune riprese da parte della RAI che andranno in onda sabato 17 aprile 2021, alle ore 17.10, su Rai Due. Federico Quaranta, partendo dall’area archeologica di Segesta, infatti, tratterà il tema della contaminazione culturale del nostro territorio percorrendo un vero e proprio viaggio nella provincia di Trapani in cui toccherà anche Mazara del Vallo, Favignana, Marsala, Isola Lunga e Mozia. Ad Erice le riprese hanno interessato soprattutto il Castello.

«Siamo lieti che la RAI abbia scelto il nostro territorio, immortalandone preziose bellezze architettoniche, artistiche e naturali – commenta la sindaca Daniela Toscano -. Il tema scelto della contaminazione delle culture è strategico, in quanto il nostro territorio, per la sua ubicazione nel Mediterraneo, è da sempre crocevia di cultura e culture ed Erice ne è punto nevralgico con la sua storia millenaria. Sono certa, infine, che questo come altri costituirà un prezioso momento di promozione territoriale e, quindi, turistica».

“Il Provinciale” è un programma di Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Lillo Iacolino, Francesco Lucibello e Federico Quaranta. A cura di Simona Fuso e Valentina Loreto. Produttore esecutivo Alessandra Badioli. Regia di Manola Romizi