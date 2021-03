Giornata del Riciclo, raccolta di rifiuti vicino al Parco eolico di Buseto

Repower, Gruppo Svizzero attivo nel settore energy e della mobilità sostenibile, insieme all’associazione Ver.Gi.Ara, attiva nella promozione e salvaguardia del territorio trapanese dal 1995, organizza una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nelle aree adiacenti al parco eolico di Buseto Palizzolo in provincia di Trapani.

Alla raccolta rifiuti seguirà un laboratorio creativo di riutilizzo dei materiali raccolti per ridare vita alla plastica e un webinar informativo a cura di Plastic Free sull’importanza del riciclo e del suo impatto ambientale sul territorio.

In questo anno difficile che ha portato a modificare molte delle nostre abitudini quotidiane, è importante continuare a tenere alta l’attenzione su temi come la salvaguardia del territorio: l’abbandono dei rifiuti è infatti in molte regioni italiani, come la Sicilia, una piaga che fatica ad essere curata.

L’obiettivo dei membri dell’associazione Ver.Gi.Ara, impegnati per tutta la settimana dal 15 al 22 marzo nella raccolta dei rifiuti, è ripulire più aree possibili del proprio comune e creare, attraverso il riciclo, oggetti facilmente utilizzabili dalla popolazione.

Grazie al contributo di Repower, l’Associazione ha potuto beneficiare di dispositivi utili per effettuare la raccolta: continuare il processo di sensibilizzazione sui danni provocati dalla spazzatura, in particolare dalla plastica, è un tema caro all’Associazione e condiviso da Repower che ha deciso di porsi al fianco del territorio e sostenerlo.