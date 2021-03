Calcio: Pasquale Marino esonerato dalla Spal

E’ stata fatale all’allenatore marsalese Pasquale Marino la sconfitta di ieri sera della sua Spal contro il Pisa (3-0).

Partita come una delle compagini più accreditate per la promozione, la Spal è incappata in una striscia di risultati deludenti, che dopo un buon inizio hanno fatto scivolare la squadra all’ottavo posto, convincendo la società ferrarese della necessità di dare una scossa all’ambiente, esonerando Marino per affidarsi a Massimo Rastelli, che ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno con opzione di rinnovo per un’altra stagione.

“La società – si legge nel comunicato stampa diffuso in giornata – ringrazia Marino e il suo staff per il lavoro svolto nel corso dell’attuale stagione di Serie BKT 2020-21, augurando le migliori soddisfazioni sportive nel proseguo della loro carriera”.