Covid, cresce ancora la curva epidemica nel Paese. Stabili i casi in Sicilia

Nelle ultime ventiquattro ore, a partire da venerdì 5 a sabato 6 febbraio, in Italia sono stati registrati 23.641 nuovi casi di coronavirus e 307 vittime di Covid.

Ieri i contagi sono stati 24.036, i decessi 297. Da quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute rimane in crescita dunque la curva epidemica nel nostro Paese.

Sono stati 355.024 i tamponi, oltre 20mila in meno di quelli contati ieri. Il tasso di positività sale al 6,6% (era al 6,3%). E prosegue anche l’aumento dei ricoveri: le terapie intensive sono 46 in più (ieri +50), con 214 ingressi del giorno, 2.571 in totale. Mentre nei reparti ordinari sono state ricoverate 327 persone in più (ieri +217), 20.701 in tutto.

Il numero totale dei morti sfiora ormai le centomila vittime da inizio epidemia: sono 99.578.