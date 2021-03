Erice: l’8 marzo intitolazione dell’asilo nido di via Cosenza a Laura Bassi

Con delibera di giunta n.30 del 04/03/2021 l’asilo nido comunale di via Cosenza è stato formalmente denominato Sezione primavera “Laura Bassi”. L’Amministrazione comunale, infatti, ha raccolto l’invito delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL nell’ambito delle iniziative in programma per l’8 marzo e del progetto denominato #diPARIpasso.

Proprio lunedì 8 marzo, alle ore 9.45, si terrà la cerimonia di intitolazione a Laura Bassi, docente e ricercatrice, alla presenza della sindaca Daniela Toscano, dell’assessora alle pari opportunità e pubblica istruzione Carmela Daidone, della baby sindaca Irene Vitaggio, della segretaria CGIL pari opportunità Antonella Granello, della segretaria CISL pari opportunità Giusy Sferruzza e della responsabile UIL pari opportunità Antonella Parisi.

«L’intitolazione ad una donna colta ed intelligente che, con le sue forze, nel XVIII secolo riuscì a raggiungere una posizione sociale solitamente appannaggio degli uomini ci è sembrata una scelta assolutamente logica – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora Carmela Daidone -. La maggior parte dei luoghi pubblici è intitolata a uomini che, nel corso della storia, si sono distinti per particolari meriti. Eppure ci sono anche tante donne che hanno fatto altrettanto e alle quali va riconosciuto il giusto valore: ecco perché abbiamo deciso di intitolare proprio ad una donna un luogo di formazione come la Sezione Primavera. Non a caso, peraltro, abbiamo deciso di far coincidere l’intitolazione con la Giornata delle Donne che ricorrerà proprio lunedì».