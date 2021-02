I dati del bollettino del ministero della Salute fotografano l’aumento esponenziale dei contagi: oggi domenica 28 febbraio sono stati accertati altri 17.455 nuovi casi, a fronte di 257.024 tamponi eseguiti.

Numeri che fanno schizzare il tasso di positività al 6,8%, rispetto al 5,9% di sabato (18.916 nuovi casi con 323mila tamponi). Mentre un altro dato allarmante arriva dagli ospedali: solo nelle ultime 24 ore ci sono 266 ricoveri in più in area medica. Nei reparti di terapia intensiva sono stati registrati 131 nuovi ingressi: il saldo tra ingressi e uscite è +15. Ci sono altri 192 morti in un giorno, che portano il totale a 97.699 decessi da inizio pandemia.

Sono 453 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.790 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore all’1,8%, ancora in discesa rispetto a ieri. La regione è undicesima nel contagio giornaliero per numero di nuovi contagi. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.138.

Il totale degli attualmente positivi torna a risalire ed è 25.982, con un incremento di 211 casi rispetto a ieri. I guariti sono 221. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 858; ovvero 10 in meno rispetto a ieri e tornano a diminuire anche in terapia intensiva dove sono 133, uno in meno rispetto a ieri.