Rinnovate le cariche della Fipav Trapani. Filippo Occhipinti nuovo presidente

Si sono tenute ieri, sabato 20 febbraio le elezioni per il rinnovo del Comitato Territoriale di Trapani. L’Assemblea elettiva ha eletto Filippo Occhipinti, unico candidato, in qualità di Presidente CT FIPAV Trapani. Si è proceduto all’elezione dei quattro consiglieri provinciali che saranno in carica per il quadriennio 20201-2024. Sono risultati eletti Giuseppe Raineri di Trapani, Giuseppe Viselli di Marsala, Giacomo D’Angelo di Alcamo, Giovanni Patti di Mazara del Vallo. Da rimarcare in questa occasione le apprezzabili parole nel discorso di congedo da Presidente FIPAV TRAPANI da parte del professore Vincenzo Barraco nei confronti del Marsala Volley, definita “motivo di vanto nella nostra disciplina ed una Eccellenza per il movimento dell’intera Sicilia e della Nazione”, e lodata per il lavoro costruito negli anni.

La società del Marsala Volley ha rivolto, a sua volta, i più sentiti ringraziamenti al professore Vincenzo Barraco, “per il garbo e il lavoro svolto e riconosciutogli in questi ventiquattro anni di presidenza accanto e al servizio delle compagini societarie del territorio. Al professore Barraco oltre al ricordo delle nostre imprese sportive, è legato un legame indissolubile di amicizia e rispetto reciproco. Finanche il predetto sodalizio intende girare al nuovo Presidente FIPAV Trapani Filippo Occhipinti gli auguri di un buon e proficuo lavoro per il proprio mandato”

Presenti a Trapani in nome della società lilybetana la candidata al Consiglio Regionale FIPAV Sicilia, avvocato Rossana Giacalone e il direttore sportivo Maurizio Buscaino. Proprio quest’ultimo si è voluto esprimere riguardo al risultato delle elezioni scaturito per il Rinnovo delle cariche nel CT FIPAV Trapani: “Siamo soddisfatti come Marsala Volley per l’elezione dei nostri consiglieri che sostenevamo: Giuseppe Raineri e Giuseppe Viselli, tra i primi eletti per il numero di preferenze espresse. Il risultato elettorale estrapolato dalla consultazione, che definirei “schiacciante”, da una chiara indicazione per quanto concerne le elezioni FIPAV Regionali del prossimo 28 febbraio e lancia fortemente la corsa della nostra Rossana Giacalone alla nuova rielezione a Consigliere FIPAV Sicilia e da forza al candidato alla Presidenza FIPAV Sicilia Nino Di Giacomo. Una candidatura, quella di Di Giacomo, che sosteniamo e caldeggiamo con convinzione”.