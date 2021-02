Egadi Escursioni, l’alternativa “locale” per sopperire ai disagi della popolazione

La compagnia di navigazione “EGADI ESCURSIONI di Tommaso Torre” raccoglie i disagi, le frustrazioni e le lamentele degli utenti egadini e dei turisti, dei residenti sulle isole quanto dei relativi lavoratori pendolari, e decide di innovare, di rivoluzionare i propri programmi in favore di tutti loro, cercando di porre rimedio alle assenze ingiustificate del costosissimo servizio pubblico.



“Sono nato, vivo, lavoro e ho famiglia qui – spiega il titolare della EGADI ESCURSIONI nonché Capitano della nave ammiraglia, la COSTA del SOLE, Tommaso Torre – proprio come tutta la comunità che intendo servire e proprio come la quasi totalità dei miei dipendenti: i disagi che moltissimi lamentano sono disagi che vivo costantemente in prima persona, che riguardano i miei parenti, i miei molti amici, i miei collaboratori, tutte persone che mi spingono a diventare attore protagonista di questa nostra realtà”.





Per fare questo la Egadi Escursioni: ha già iniziato le pratiche, ottenendo il benestare dell’Area Marina Protetta, per “dichiarare linea” per la stagione turistica 2021, ovvero offrire la copertura della tratta Trapani-Favignana e Favignana-Trapani, ad orari prestabiliti e questo a prescindere dalla presenza di un numero minimo di passeggeri ed in orari non concorrenziali al servizio pubblico; ha previsto biglietti a tariffe ridotte per le categorie “residenti” e “lavoratori“, fissando il prezzo di andata e ritorno a 5,00€; ha arricchito il proprio servizio di collegamento tra Trapani e Favignana di nuove corse, prevedendole anche in orari strategici (ad esempio quella con partenza da Trapani alle ore 08.oo) tali da consentire ai turisti di avvalersi delle escursioni locali e di ogni altro servizio che Favignana sia in grado di offrire; ha richiesto l’assegnazione di uno dei due sportelli ancora liberi al Fast Ferry Terminal per agevolare l’utenza che potrà così scegliere di quale compagnia di navigazione usufruire, senza dover correre da una parte all’altra del porto.



L’appoggio degli abitanti e degli operatori turistici delle Isole Egadi e della città di Trapani è importante affinché si sappia che un’alternativa al duopolio esiste ed è 100% locale.