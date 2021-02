Marsala, il Consiglio comunale approva il rendiconto di gestione per l’anno 2019

Riunione del Consiglio comunale di Marsala del 15 Febbraio. Si inizia con le solite comunicazioni dei consiglieri.

Elia Martinico introduce il tema relativo all’otto marzo, giornata internazionale della donna e in vista di quella data propone all’amministrazione comunale fare “partire” la Commissione Pari Opportunità.

Flavio Coppola ricorda che è stato tenuto un incontro tra il sindaco e il commissario straordinario della provincia. “Speriamo – ha detto intervenendo in Aula – che il presidente Enzo Sturiano abbia rappresentato in quella sede le decisioni che quasi all’unanimità ha preso il consiglio comunale relativamente al trasferimento del Commerciale nei locali dell’ex tribunale attualmente occupati dagli uffici del comune, compreso l’aggravio economico che comporta tale operazione comporterebbe”.

Massimo Fernandez ha proposto la riduzione della Tari per i commercianti per il 2021.

Nicola Fici ha invitato l’Amministrazione ad individuare i fondi opportuni per sgravare i commercianti in tutto o in parte dal pagamento della Tari.

Si è poi passato al punto relativo al rendiconto di gestione per il 2019 con i relativi allegati.

Ha illustrato l’atto l’assessore al bilancio Michele Milazzo. Per quanto attiene la parte tecnica è intervenuto il direttore di ragioneria Angileri e per i revisori dei conti il dott. Marchese. Dopo una serie di interventi incentrati principalmente sulla capacità del recupero di crediti e sui debiti fuori bilancio si è passati alla votazione.

Al termine del dibattito il consiglio ha approvato il punto all’Ordine del Giorno all’unanimità e poi è stata esitata anche l’immediata esecutività. Quindi dopo un ora e mezza di durata il presidente ha sciolto la seduta.