Trapani: diffamazione sui social alla Polizia Locale, scattano denunce

“Si constata che diversi cittadini nell’esprimere opinioni sull’operato del Corpo della Polizia Locale, piuttosto che esporre le proprie lagnanze nelle forme civili, sfogano i loro sentimenti o le loro ire attraverso social network e più precisamente su profili Facebook, proferendo frasi diffamatorie nei riguardi di componenti il Corpo o dell’intero dell’intero personale della Municipale”. A scriverlo è un comunicato stampa del Comune di Trapani.

“E’ doveroso informare che tali soggetti sono stati denunciati per diffamazione e oltraggio – continua la nota a firma del vice Comandante della Polizia Municipale Mario Bosco -. In atto cominciano a giungere da parte dell’Autorità Giudiziaria i primi decreti di citazione.Il Comando di Polizia Locale di Trapani è sempre disponibile a ricevere critiche e suggerimenti nei confronti del proprio operato, purché ciò avvenga nelle forme consone, esponendo fatti e situazioni per iscritto, anche attraverso l’URP”.