Brutta esperienza, stamattina, per una famiglia di Petrosino, che ha vissuto attimi di paura alla luce di un incendio che si è sviluppato all’interno dell’appartamento di residenza. Per cause da accertare, all’interno dell’abitazione, sita al secondo piano di una palazzina di via Gioberti, è divampato un incendio, che ha interessato il salone mentre la coppia di coniugi e i due bambini erano ancora a letto. Ad accorgersene è stata una parente che abita accanto ed ha immediatamente telefonato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mazara, che hanno domato le fiamme e rimesso in sicurezza l’appartamento. A scopo precauzionale, i due bimbi e la mamma sono stati portati in ospedale dal 118, mentre il marito non ha riportato alcuna conseguenza.