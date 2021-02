Il Movimento Lealtà Italiana ricorda a Marsala le Foibe. Mercoledì prossimo, si celebra, in tutta Italia la “GIORNATA DEL

RICORDO”. Istituita nel 2004, questa ricorrenza ricorda i massacri

delle foibe e l’esodo di migliaia di italiani dall’Istria, dalla Dalmazia e

dalla Venezia Giulia tra la conclusione della Seconda Guerra

Mondiale e il secondo dopoguerra, in cui migliaia di persone furono

uccise durante la complessa vicenda del confine orientale.

“Il Giorno del Ricordo del 10 febbraio è un’occasione per

ricordare questi eccidi e per riflettere sui terribili eventi di quegli

anni – sottolinea la consigliera comunale di Marsala Rosanna Genna -. Come

Movimento Lealtà Italiana abbiamo indetto per mercoledì

prossimo, 10 febbraio, una manifestazione con la deposizione

alle ore 15,30 di una corona d’alloro in via Francesco Angileri e

successivamente alle ore 18,00 una Santa Messa in suffragio delle

vittime delle Foibe nella chiesa di Ciancio. A questa iniziativa

abbiamo invitato a partecipare il sindaco Massimo Grillo e

l’assessore ai Beni Culturali, Arturo Galfano”.

La nota oltre che dalla Consigliera marsalese, è stata firmata dal presidente e dal direttivo del Movimento Lealtà Italiana Francesco Perri, Angelo Rallo e Piero Lo Grasso.