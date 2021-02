Petrosino: niente Carnevale, il ricordo rivive in immagini e video

“Il Carnevale di Petrosino non ci sarà quest’anno, per ovvie ragioni di forza maggiore. Ma nessuno ci può vietare di condividere tra noi le foto più belle delle scorse edizioni per tenere fresca la memoria e prepararci alla prossima che deve, ripeto deve, essere strepitosa”. E’ il messaggio lanciato dal sindaco Gaspare Giacalone, una sorta di challenge lanciata ai suoi concittadini e a tutti coloro presenti nelle scorse edizioni del più importante evento della Città e uno tra i principali della Provincia, al fine di pubblicare sui Social le immagini e i video del Carnevale.