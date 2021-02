Convegno su Nilde Iotti: Cgil Trapani, Punto Dritto e Anpi per il centenario della prima donna presidente della Camera

“L’eredità di Nilde Iotti e le sfide ancora aperte nella Sicilia di Musumeci”. Un’iniziativa su piattaforma digitale fortemente voluta da Punto Dritto, Cgil Trapani e la Sezione Anpi Trapani in collaborazione con la Fondazione Nilde Iotti, per ricordare il centenario della Iotti – prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Camera dei Deputati – che dalle lotte partigiane fino agli scranni del Parlamento ha rappresentato e rappresenta ancora oggi un simbolo di imparzialità e un riferimento nella battaglia per l’emancipazione femminile. L’iniziativa si terrà venerdì 5 febbraio alle 17,30 sulla piattaforma zoom e sulle pagine facebook della Cgil Trapani, di Punto dritto e della sezione Anpi Trapani.

Al convegno, che sarà moderato dalla giornalista Ornella Fulco, parteciperanno tra le altre: Elvira Morana responsabile politiche di genere della Cgil Sicilia, Letizia Colajanni della segreteria regionale Anpi, Margherita Ferro consigliera regionale di parita’, Cecilia Delia responsabile nazionale delle Democratiche e l’On. Livia Turco presidente della Fondazione Nilde Iotti.L’evento si potrà seguire in diretta sulla pagine Fb di Punto Dritto, della Cgil Trapani e della Sezione Anpi Trapani o su zoom richiedendo le credenziali di accesso alle organizzatrici.