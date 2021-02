Covid. Riprendono le vaccinazioni, il calendario Regione per Regione

Dal mese di febbraio riprendono le vaccinazioni anti-Covid. Queste secondo un calendario specifico regione per regione.

In Trentino Alto Adige la seconda fase delle vaccinazioni è già iniziata. Dopo gli operatori sanitari e gli ospiti delle residenze per anziani, vaccinati tra dicembre e gennaio, tocca ora ai circa 35 mila trentini con più di 80 anni. La Regione Lazio dal 1° febbraio ha dato il via alla prenotazione online del vaccino Covid per gli over 80, che inizierà a essere iniettato dall’8 febbraio prossimo. Poi tocca a: Valle d’Aosta (intorno all’8 febbraio), Veneto (il 15 febbraio con gli over 80 e dal 22 con gli over 75), Liguria (intorno al 15), Campania (prenotazioni iniziate e partenza vaccini tra il 10 e il 15 febbraio), Friuli Venezia Giulia (probabilmente dalla seconda metà di questo mese), Umbria (forse entro fine mese).

Poi toccherà alla Puglia (data questo mese non specificata) e Sicilia, la cui data dovrebbe essere a partire da fine febbraio. Poi a seguire Sardegna e Emilia Romagna (data slittata i primi di marzo), Basilicata, Molise, Abruzzo (non ci sono date ufficiali). In Piemonte tutto rimandato a data da destinarsi, in Calabria manca la data ufficiale, in Lombardia si parte verso il 25-26 marzo, poi in Toscana e Marche dove manca una data specifica.