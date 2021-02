Coronavirus: in Italia 7.925 casi, in Sicilia i guariti (793) superano i positivi (766)

In Italia oggi, 1° febbraio 2021, il bollettino dell’emergenza Coronavirus registra 7.925 nuovi casi (ieri erano 11.252) e 329 morti (ieri 237) per un totale di 88.845. I guariti oggi sono 13.975 (in totale 2.024.523).

Gli attuali positivi sono 447.589. I tamponi effettuati in 24 ore sono 142.419 con un tasso di positività del 5,6% (ieri 5,27%). Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.252, quindi 37 in più rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 145. I ricoverati con sintomi sono invece 20.260, quindi 164 in più di ieri.

In Sicilia invece, ci sono stati 30 morti, 793 guariti e 766 nuovi casi positivi al Coronavirus su 32.749 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 2,3% dei soggetti sottoposti a test.

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 136.869 persone su 989.907 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 13,8%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 7,1 persone per ogni positivo.