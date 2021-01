“L’aborto è un omicidio”: il Popolo della Famiglia di Trapani si schiera con don Bruno

Non si spegne l’eco dell’intervento di don Bruno de Cristofaro, in occasione della Giornata della Memoria. Un parallelismo tra gli orrori del dottor Josef Mengele e la legge sull’interruzione di gravidanza che ha scatenato reazioni molto critiche. Tuttavia, c’è anche chi concorda nella sostanza con il parroco dell’Opera di Birgi, come la responsabile per la provincia di Trapani del Popolo della Famiglia, la marsalese Elena Di Pietra, candidata alle ultime elezioni politiche nel movimento creato da Mario Adinolfi.

“Il Popolo della Famiglia – si legge nella nota inviata alla stampa – pone al centro del suo impegno politico e della sua piattaforma programmatica la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale e ritiene importante intervenire nel dibattito sorto a seguito della pubblicazione di un video da parte di padre Bruno De Cristofaro in occasione della Giornata della Memoria perché il diritto alla vita è alla base di tutti i diritti umani. Ogni essere umano è tale dal momento del concepimento e l’aborto non può essere considerato un diritto né una semplice scelta o un atto di libertà perché coinvolge la vita di un altro essere umano, oltretutto piccolo e indifeso. La difesa della vita non è una questione puramente religiosa e anche il dottore Giorgio Pardi, che fu direttore del Dipartimento universitario di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Paolo e poi direttore all’Istituto “L. Mangiagalli”, un giorno disse: Io sono ateo, ma per ritenere l’aborto un omicidio non serve la fede, basta osservare. Quello è un bambino”.