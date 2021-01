Rialzo dei contagi a Marsala, Grillo preoccupato: “Stop ad aperture domenicali della media e grande distribuzione”

La Sicilia va verso la zona arancione. Tuttavia, la situazione a Marsala non migliora, con un ulteriore incremento dei contagi nelle ultime 24 ore, che ha portato gli attuali positivi a quota 661. Alla luce di ciò, l’amministrazione Grillo, pur ritenendo che le restrizioni imposte a carattere locale, a integrazione di quelle regionali e nazionali, abbiano contenuto il numero di contagi rispetto a quello iniziale, ha ravvisato la necessità di adottare ulteriori misure di prevenzione del rischio, già a partire da domenica 31 gennaio p.v..

“Questo nuovo rialzo del numero dei contagiati nel nostro territorio ci preoccupa – afferma il sindaco Massimo Grillo -. Dall’entrata in vigore della nostra ordinanza, nelle ore serali la città e soprattutto le zone del centro sono state presidiate impedendo gli assembramenti sulla pubblica via e davanti agli esercizi pubblici. Migliaia le persone identificate e gli esercizi pubblici e commerciali controllati. Tuttavia occorrono ulteriori misure restrittive in fase di adozione, consistenti nella chiusura domenicale delle medie e grandi strutture commerciali nonché degli esercizi di vicinato. In attesa di potere essere vaccinati e quindi di ritornare alla normalità che ci contraddistingueva prima della pandemia, riteniamo di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per limitare il diffondersi del coronavirus nella nostra città”.