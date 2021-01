Andrea Giacalone da Petrosino a Marsala, è il nuovo segretario generale del Comune lilybetano

Il nuovo segretario del Comune di Marsala è Andrea Giacalone, attuale Segretario Generale del Comune di Petrosino, scelto dal sindaco Gaspare Giacalone nel 2012, appena eletto sindaco per la prima volta e per 9 anni ne ha rivestito la carica che comunque continuerà a rivestire. Il neo Segretario sostituirà Bernardo Triolo, scomparso per Covid qualche mese fa.

Queste le prime parole del sindaco petrosileno che si appresta a salutare Andrea Giacalone: “Preparatissimo, garbato, puntuale e lavoratore instancabile. Insieme abbiamo attraversato momenti belli per la nostra comunità di Petrosino e momenti difficilissimi. Superato ostacoli burocratici apparentemente insormontabili, spinto la voglia di fare e innovare oltre la siepe. Ci siamo confrontati quotidianamente su ogni questione, di certo non uno “yes man”. Piuttosto uno che se qualcosa non si può fare non asseconda ma lo dice subito in faccia. Non abbiamo mai avuto un diverbio e ce ne vuole considerato quanto sono esigente. Ha tradotto in centinaia di delibere, determine, ordinanze, capitolati la nostra forza di cambiamento. Dopo questa nomina a Marsala il Dott. Andrea Giacalone non ci lascerà, continuerà ad essere anche il nostro Segretario. Non ci vedremo proprio ogni giorno ma non ci farà mai mancare il suo prezioso supporto. Sono certo che sarà un bel regalo per la città di Marsala, per il Sindaco Grillo, per la sua amministrazione e per il nuovo consiglio comunale. E sono pure convinto che contribuirà a rinsaldare ulteriormente i rapporti tra i nostri rispettivi comuni. La sua modestia lo porta a sentire come una grande responsabilità raccogliere l’eredità dello scomparso dottor Triolo a cui lo legava un forte rapporto di amicizia. Passare da un comune di 9 mila abitanti a fare il Segretario Generale della quinta città siciliana è un risultato meritatissimo che ci riempie di orgoglio tutti quanti. Al dottor Andrea Giacalone le mie e le vostre congratulazioni“.