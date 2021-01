Partita d’esordio e prima vittoria per le ragazze della Com Fly Volley Marsala

Vince e convince la A29 GesanCom Fly Volley Marsala in quella che era considerata la prima insidia del campionato di B2 femminile.

La Nigithor di Santo Stefano di Camastra nulla ha potuto contro le ragazze di Lucio Tomasella che, visti i parziali – 25/19 25/13 25/19 – fa incamerare i primi tre storici punti alla società cara al presidente Roberto Marino in questo esordio stagionale in un campionato nazionale oltremodo difficile come la B2.

“Tutta la squadra – ha dichiarato al temine dell’incontro – Lucio Tomasella – è da considerare Top of the match, dichiara Lucio Tomasella, ottimo esordio, ma per noi sono tutte delle finali da affrontare con il coltello tra i denti”.