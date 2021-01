Ogni mattina l’ammassamento di fronte il Distretto Sanitario (ex Inam) di Marsala in piazza Francesco Pizzo (padre di Pietro Pizzo). Succede pure in ogni ufficio postale di Marsala. Il Coronavirus ringrazia. Potrebbe esserci qualche dipendente Asp o delle Poste per il corretto distanziamento dei cittadini. Dovrebbe intervenire anche il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, responsabile della condizione di salute di una città.

Cav.Ing.Gaspare Barraco – Marsala