Coronavirus in Italia, 17.246 nuovi positivi. Altri 1.816 casi in Sicilia

Sono 17.246 i nuovi positivi in Italia, secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute. Si registra un incremento di contagi rispetto a ieri, ma aumentano anche i guariti (+20.115). Nelle ultime 24 ore si sono registrati anche 522 decessi. Lombardia (+2.587) e Veneto (+2.076) restano le regioni con il maggior numero di nuovi positivi. Subito dietro la Sicilia (+1.867), il Lazio (+1.816), la Puglia (+1.524) e l’Emilia Romagna (+1.515).

In Sicilia sono 1.602 i ricoveri ospedalieri, suddivisi tra terapia intensiva (205) e reparti Covid (1.397). Sono invece 43.263 i soggetti in isolamento domiciliare obbligato, in attesa di negativizzazione.

Per quanto riguarda le nove province siciliane, a Trapani si sono registrati altri 163 positivi nelle ultime 24 ore, a Palermo 479, ad Agrigento 84, a Caltanissetta 98, ad Enna 27, a Ragusa 25, a Siracusa 188, a Catania 581, a Messina 222.