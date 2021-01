Guida all’acquisto Ethereum per il 2021

Il settore delle criptovalute è cresciuto enormemente da quando la più grande di queste, Bitcoin, è entrata sui mercati ed ha visto crescere la sua quotazione in modo esponenziale, arricchendo i possessori della prima ora. Eppure, ci sono anche altre criptovalute relativamente meno conosciute che possono risultare un buon investimento per le nostre finanze, e tra queste figura Ethereum.

Nella nostra guida all’acquisto di Ethereum illustreremo varie metodologie di investimento riguardanti tale criptovaluta. Essa rientra tra le più promettenti di tutto il settore criptomonetario, come dimostra la sua capitalizzazione di mercato che è tra le migliori.

Ethereum: cos’è

Nata nel luglio del 2015, la criptovaluta Ethereum è molto più di una semplice criptovaluta, ma piuttosto esso è un computer virtuale decentralizzato il cui compito è quello di sviluppare e gestire i cosiddetti contratti intelligenti (calco inglese di “Smart Contract”). Da notare e sottolineare la parola “virtuale”, poiché questo computer non ha una reale forma ma risiede esclusivamente nella rete.

I contratti intelligenti, invece, vengono realizzati utilizzando un linguaggio di programmazione basati a loro volta su date clausole e condizioni che hanno un riscontro sul piano reale, garantendo una totale autonomia e sicurezza dei dati, i quali vengono ovviamente crittografati.

Per quanto riguarda la criptovaluta in sé per sé, essa è in realtà la criptomoneta Ether, la quale viene utilizzata come altre criptovalute, oltre però a cercare però di crearsi una propria nicchia proponendosi come riserva di valore (per i profani: una riserva di valore è l’oro). Quest’ultimo punto è ciò che la rende “speciale” se confrontata alle altre criptovalute, Bitcoin compresa.

Ethereum: previsioni

Sovente, quando si decide di investire su una criptovaluta, ci si interroga sul futuro di quest’ultima e sul tipo di investimento che meglio si presta a questo compito.

Prima di tutto, bisogna comprendere che l’andamento della moneta Ethereum è direttamente proporzionale all’andamento di Bitcoin, con cui è strettamente correlata. Per studiare l’andamento della nostra criptovaluta quindi, dovremo studiare inevitabilmente la sua “competitor” principale.

In parole povere: per anticipare l’andamento di Ethereum bisogna studiare precedentemente Bitcoin così da comprendere ciò che accadrà da lì a poco alle criptomonete Ether (come già detto, il vero nome del token Ethereum).

Lo studio di entrambe le criptovalute si utilizzano generalmente due tipologie di analisi particolarmente in voga tra i trader di tutto il mondo: l’analisi fondamentale e l’analisi tecnica. L’analisi fondamentale si svolge studiando le ultime news sull’asset in questione, analizzando le notizie e altri eventi macro-economici, mentre l’analisi tecnica si avvale dell’utilizzo e dello studio di grafici e storici delle quotazioni in Borsa dell’asset in questione.

Per entrambi i tipi di analisi però, e soprattutto per l’acquisto delle criptovalute, potremo avere un enorme aiuto dalle piattaforme di trading online.

Ethereum e le piattaforme di trading

Per potere investire però in questo tipo di asset finanziario, e in generale nelle criptovalute, avremo bisogno dell’aiuto di una piattaforma per il trading online, e quindi di conseguenza di un broker online autorizzato. Attenzione, questo criterio è essenziale per non incorrere in truffe o simili (cosa molto comune quando ci si rivolge ad altri sistemi, come ad esempio i famigerati exchange).

Per riconoscere un broker online autorizzato, ci basterà semplicemente controllare le licenze e le autorizzazioni possedute e mostrare sulla pagina principale del suddetto, le quali saranno facilmente verificabili a loro volta dal numero di licenza mostrato.

Ad esempio, nell’Europa continentale il tipo di autorizzazione maggiormente utilizzato è la licenza CySEC, licenza la quale permetterà al broker di offrire legalmente i propri servizi e nel rispetto delle norme ESMA su tutti i territori dell’UE. Allo stesso modo, per il territorio italiano potremo avvalerci dell’autorizzazione erogata dalla CONSOB.

Una volta scelto perciò un broker, potremo analizzare la piattaforma da esso concesso. Queste piattaforme differiscono molto tra di loro, ma tendenzialmente permettono tutta una serie di azioni simili tra loro, come ad esempio la possibilità di investire tramite prodotti finanziari derivati come i CFD o di usare strumenti per la misurazione finanziaria utili per le analisi finanziarie sopra elencate.