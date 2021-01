Aumentano le vendite delle moto, soprattutto al Sud Italia e nelle isole

Il mercato delle moto nel 2020 in Italia è stato piuttosto ondivago, a causa dell’epidemia da Covid-19 che ha influito in modo pesante su tutto il settore delle due ruote.

Secondo i dati rilevati dall’ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), l’andamento del mercato motociclistico è stato piuttosto positivo a gennaio e febbraio.

A marzo ed aprile, cioè a cavallo del periodo di maggiore diffusione del Coronavirus, le vendite sono diminuite nettamente. Ad aprile il calo addirittura si è attestato al 97% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Da giugno fino a tutto il periodo estivo, con la parziale riapertura delle attività e la ripresa della mobilità stradale, le immatricolazioni sono nuovamente risalite fino al 30%.

Guardando il mercato dell’usato, l’andazzo è stato più o meno simile. Tra gennaio e settembre 2020, i passaggi di proprietà dei veicoli a due ruote hanno fatto registrare un calo totale del 5,5%, rispetto al 2019.

Anche in questo caso, dopo una brusca frenata tra marzo ed aprile, la vendita dell’usato è ripresa rapidamente nei mesi estivi.

Le immatricolazioni e i passaggi di proprietà hanno fatto registrare un’impennata, soprattutto nelle isole e nel sud Italia, che hanno trainato l’intero mercato in tutto il paese.

Le assicurazioni si sono quindi adeguate al nuovo trend di mercato, offrendo polizze più accessibili e prezzi calmierati.

