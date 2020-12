Gli auguri del Marsala Calcio ai suoi tifosi: “Anno durissimo ma lavoriamo per ribaltare”

Il Marsala Calcio invia una lettera di auguri di fine anno ai suoi tifosi:

“Il 2020 si sta chiudendo alle nostre spalle e un nuovo anno spalanca le proprie porte per un futuro che si spera possa essere radioso per tutte e tutti. E’ stato un anno drammatico, segnato dalla pandemia che ha bloccato il mondo intero, e per i tifosi del Marsala il 2020 è stato un anno durissimo.

La retrocessione in Eccellenza e lo spettro del baratro rischiavano di far ammainare definitivamente il vessillo azzurro. Sembrava impossibile il risorgimento del calcio marsalese, fino al momento in cui il sottoscritto insieme a un gruppo di collaboratori coraggiosi, con grande forza d’animo e voglia di lottare per l’azzurro della nostra maglia, abbiamo deciso di impegnarci in una ‘mission impossible’: salvare il Marsala Calcio.

E oggi, 31 dicembre 2020, possiamo dire di essere riusciti a salvare l’onore del calcio marsalese. Ricordo lo scetticismo di chi a Marsala, dopo vent’anni di fallimenti, scuoteva il capo al solo sentire pronunciare la parola ‘calcio’. Eppure abbiamo conservato la categoria iscrivendo la squadra al Campionato Regionale d’Eccellenza, abbiamo partecipato alla Coppa Italia schierando diversi giovani del settore giovanile, una sconfitta cocente contro il Mazara che costò la nostra eliminazione dal torneo, una vittoria per il Marsala Calcio che tornava a esistere. Abbiamo allestito una squadra in pochi giorni, trovando nello staff tecnico di Mister Tortora quelle certezze morali e professionali di cui pensiamo di avere bisogno per costruire un Marsala forte e audace.

Ma la pandemia non fa sconti e la sospensione del campionato ci lascia in una posizione di classifica svantaggiosa. Tuttavia siamo pienamente convinti che il Marsala si affaccerà alla ripresa del campionato con la forza necessaria a ribaltare le sorti di una competizione che non è stata ancora decisa. Nel frattempo lavoriamo e continueremo a lavorare per ricostruire il Club, perché solo su basi solide e forti sarà possibile edificare qualcosa d’importante. Lavorare in silenzio per raggiungere risultati concreti, è questo il nostro mantra. Che il 2021 possa essere l’Anno Azzurro! Auguri di buon anno e forza Marsala!”.