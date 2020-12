Donazione dei gruppi ultras di Marsala per le famiglie bisognose

Lodevole iniziativa di una parte della tifoseria del Marsala Calcio, che in vista delle festività natalizie ha voluto pensare a chi si trova in condizioni di maggiore difficoltà. Nei giorni scorsi, i gruppi ultras NucleoRibelle&StreetBoys hanno organizzato una raccolta fondi solidale per le famiglie più bisognose della città. Gli stessi membri della tifoseria lilybetana, una volta terminata la raccolta fondi, hanno comprato beni di prima necessità che nella giornata di ieri hanno donato all’associazione Velando di Marsala.

“Siamo felici ed orgogliosi che questa iniziativa sia stata accolta e portata avanti da tutti i membri del gruppo, e vogliamo lanciare un appello a tutti i cittadini Marsalesi nella speranza che con una piccola donazione personale, possano aiutare anche essi qualche concittadino più bisognoso in questo periodo di crisi!”.