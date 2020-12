Coronavirus nel trapanese: altri tre ricoveri in terapia intensiva, ma scendono i positivi

Ancora un deceduto e tre ricoverati in più in terapia intensiva, ma anche 95 guariti in più. Questa, in sintesi, la situazione registrata nelle ultime 24 ore in provincia di Trapani, dove gli attuali positivi, in base ai tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono 2082, così suddivisi: Alcamo 260, Buseto Palizzolo 7, Calatafimi Segesta 13, Campobello di Mazara 29, Castellammare del Golfo 39, Castelvetrano 142, Custonaci 23, Erice 93, Favignana 2, Gibellina 16, Marsala 300, Mazara del Vallo 432, Paceco 33, Pantelleria 8, Partanna 49, Poggioreale e Salaparuta 0, Salemi 39, Santa Ninfa 3, Trapani 497, Valderice 54, Vita 2, San Vito lo Capo 20, Petrosino 21.

Sale a 95 il numero dei deceduti dall’inizio della pandemia (+1) e a 125 il totale degli attuali ricoverati, suddivisi tra terapia intensiva (16) e reparti Covid (109). Sono, invece, complessivamente 3200 i guariti in provincia da marzo ad oggi. Infine, sono stati 361 i tamponi processati nelle ultime 24 ore e 210 i test per la ricerca dell’antigene.