Covid e Natale, il Governo apre agli spostamenti tra Comuni. Il Papa anticipa la Messa della Vigilia alle 19.30

Si va verso un ampliamento delle situazioni consentite per gli spostamenti tra Comuni nelle giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno. L’esecutivo guidato da Giuseppe Conte ha deciso di rivedere la decisione adottata con l’ultimo Dpcm, che di fatto limitava la possibilità di accedere da un Comune a un altro solo sulla base di situazioni caratterizzate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Al contempo, erano state annunciate salate sanzioni per i trasgressori colti sul fatto (da 400 a 1000 euro). Tutto ciò, naturalmente, per contenere il contagio in giornate potenzialmente a rischio di assembramenti.

Adesso viene invece dato per certo un ripensamento da parte del governo: è infatti in via di definizione una modifica al Dpcm che dovrebbe dare maggiori possibilità di spostamento nelle tre giornate, tradizionalmente riservate alle riunioni familiari, accogliendo così i rilievi arrivati da diverse parti politiche, specie per quanto riguarda le realtà territoriale medio-piccole, dove genitori e figli si ritrovano spesso a vivere formalmente in Comuni diversi, ma nella sostanza a pochi chilometri di distanza.

Nel frattempo, sempre a proposito di festività natalizie, il Vaticano ha ufficialmente comunicato che verrà anticipata alle 19.30 del 24 dicembre la tradizionale Messa della Notte di Natale, che sarà celebrata nella Basilica di San Pietro da Papa Francesco.