Pisa-Napoli ’84, su Facebook una foto con Maradona… e l’ex sindaco Salvatore Lombardo

La morte di Diego Armando Maradona ha scosso tutti, tifosi e meno tifosi di calcio. Un personaggio controverso ma dai grandi piedi indiscutibilmente, grande bandiera del Napoli, emblema del suo paese, l’Argentina, e di tutto il Sud America.

Per ricordarlo, il Pisa Calcio, nella sua pagina Facebook, ha pubblicato una foto inerente al Campionato del 1985/’85 un Pisa-Napoli che i neroazzurri non dimenticheranno facilmente perchè finì 1 a 0 per i pisani, rete di Klaus Berggreen.

Ad arbitrare quella partita, come ricorda la foto, l’ex sindaco ed arbitro Salvatore Lombardo. Una gata storica e tanti ricordi anche per lui.