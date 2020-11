Marsala: ennesima rissa tra giovani a Porta Mazara

L’emergenza Covid non si arresta così come non si ferma l’allarme delinquenza in pieno centro storico a Marsala.

Nonostante le strette normative che vigono in zona arancione, il centro cittadino è sempre molto frequentato con episodi continui di risse tra bande di giovani.

Luogo spesso è Porta Mazara e qui anche nel tardo pomeriggio di oggi si è verificata l’ennesima lite, con urla e l’intervento dei Vigili urbani che hanno cercato di sedarla.

Peraltro, come ci riferiscono testimoni, non tutti avevano la mascherina o comunque questa non era indossata correttamente.

È evidente che il problema sicurezza persiste.