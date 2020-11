Gettò il figlio partorito dalla finestra, Gip convalida l’arresto in comunità per la 17enne trapanese

Ha partorito in casa senza che i genitori sapessero della sua gravidanza, ne è stata sorpresa anche lei ma non sapeva come dirlo alla sua famiglia, una famiglia che vive in un quartiere residenziale di via De Stefano a Trapani.

Poi l’insano gesto compiuto all’alba di venerdì scorso, quando in bagno con qualche spinta, ha messo al mondo il suo bambino, ha ripulito tutto – come ha fatto sapere agli inquirenti la 17enne stessa – e poi ha gettato il figlio dalla finestra, dall’appartamento del quinto piano in cui abitava con i genitori.

Un fatto di cronaca tragico, angoscioso, quello avvenuto giorni fa nel capoluogo trapanese, che ha portano una minorenne a disfarsi del bambino appena messo al mondo. La ragazza è stata subito arrestata dalle Forze di Polizia e condotta inizialmente presso l’ospedale per le cure del caso.

Oggi si attendeva la convalida del fermo da parte del Gip del Tribunale dei Minori di Palermo che poi, nel pomeriggio ha dato il via all’arresto della ragazza, ma non in carcere, bensì in una struttura in via cautelare che verrà individuata dal Centro di Giustizia Minorile. L’accusa è quella di omicidio, o meglio infanticidio. Prima di capire, tra le altre cose, se il bambino fosse vivo al momento del parto oppure no. Questo si saprà dopo l’autopsia sul corpicino che sarà effettuata domani molto probabilmente, dall’Istituto di Medicina Legale di Palermo. Ad una prima ispezione sul posto, sembra che il piccolo fosse vivo. Al momento la ragazza si trova in una struttura protetta di Caltanissetta.