Coronavirus nel trapanese: sono 1.241 i positivi, notevole crescita a Marsala e Trapani

Nuovi dati sull’emergenza Coronavirus aggiornati ad oggi, 9 novembre 2020. ecco i positivi in Provincia di Trapani, dato al netto di decessi e guariti, così come suddivisi per Comune:

Alcamo 229, Buseto Palizzolo 7, Calatafimi-Segesta 8, Campobello 15, Castellammare del Golfo 55, Castelvetrano 85, Custonaci 30, Erice 49, Favignana 4, Gibellina 21, Marsala 175, Mazara del Vallo 112, Paceco 37, Pantelleria 37, Partanna 24, Petrosino 7 (+2), Poggioreale 1, Salaparuta 6, Salemi 16, Santa Ninfa 1, Trapani 242, Valderice 35, Vita 2, San Vito Lo Capo 40.

I dati oscillano, ma sono in crescita a Marsala e Trapani in particolare.

Il totale positivi attuali è di 1.241 positivi. I deceduti sono 43 (+1) e i guariti complessivamente sono 887, numero stabile; i ricoverati in terapia intensiva sono 6 e quelli ricoverati non in intensiva ma in altri reparti covid degli ospedali del territorio sono 50, cresce quindi, sempre molto moderatamente, il numero dei ricoveri.

I tamponi effettuati – dato parziale – sono 862, quelli per la ricerca dell’antigene sono 778.