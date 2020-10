Marsala, ancora rifiuti al Parco di Salinella

Il Parco di Salinella continua, purtroppo, ad essere considerato una discarica a cielo aperto da numerosi cittadini marsalesi, evidentemente sprovvisti di senso civico.

Questa mattina, gli avventori dell’area hanno avuto modo di vedere e fotografare la presenza di rifiuti di vario genere, depositati illecitamente in mezzo al verde. Alcune di queste immagini sono state girate alla nostra redazione. Peraltro, pare che sia stata vista anche una moto Ape che stava per scaricare altro materiale ma che, verosimilmente, ha cambiato programmi, notando la presenza di alcuni cittadini. La zona del Parco di Salinella è stata più volte oggetto di interventi di pulizia da parte di associazioni e volontari, che hanno raccolto cataste di rifiuti allo scopo di lanciare un messaggio di attenzione e cura nei confronti di una delle aree più belle della città, da un punto di vista paesaggistico. L’auspicio è che, prima o poi, tutta la cittadinanza possa maturare una maggiore sensibilità ambientale, trattando gli spazi comuni come il salotto della propria abitazione.