Egadi verso il Bilancio, ok del Consiglio a proposte dell’assessore Gentile

Il Consiglio comunale delle Egadi, su proposta dell’assessore al Bilancio Antonino Gentile, ha dato il via libera ad un pacchetto di norme finanziarie propedeutiche all’approvazione del bilancio, che avverrà nelle prossime settimane. Un’iniziativa volta ad agevolare cittadini, imprenditori e operatori economici in tema di materie fiscali e di imposte.

Abbiamo scelto di andare incontro alle esigenze dei cittadini in un momento di grandi difficoltà economiche e finanziarie determinate dal covid 19. Abbiamo ridotto e mantenuto tutte le tariffe che riguardano i rifiuti, il suolo pubblico e la casa, anche con condizioni di vantaggio per gli anziani disabili.

È davvero un peccato che i consiglieri di minoranza abbiano abbandonato l’aula sulla base di un pregiudizio che non ha alcuna legittimità politica e istituzionale. Hanno perso un’occasione per condividere condizioni di vantaggio e di alleggerimento delle tasse per l’intera comunità.

Soddisfatto il neo assessore al Bilancio Antonino Gentile: “Il Consiglio comunale, oggi, ha approvato importanti regolamenti per la semplificazione dei rapporti con i contribuenti. Se non fossero stati approvati entro il 31 ottobre non avrebbero potuto avere efficacia per l’anno in corso. La nostra logica è quella di far pagare il dovuto, agevolando chi è in difficoltà ad assolvere il proprio obbligo tributario”.