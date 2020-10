Marsala: al via la Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico

Prende il via la scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico. “Tessitori di fraternità e di amicizia sociale” è il tema scelto per il 4° anno della Scuola di formazione che si svolgerà a Marsala dal prossimo mese di dicembre al mese di giugno 2021.

L’itinerario formativo si basa sulla nuova Lettera enciclica del Papa “Fratelli tutti” (FT). Francesco ci ricorda che “per molti la politica oggi è una brutta parola, e non si può ignorare che dietro questo fatto ci sono spesso gli errori, la corruzione, l’inefficienza di alcuni politici”. La Scuola è organizzata dall’Opera di Religione “Mons. Gioacchino Di Leo” e dall’Associazione “Cercasi un fine Onlus”, con il patrocinio della Diocesi di Mazara del Vallo. Vista la pandemia in corso e la precaria evoluzione dell’emergenza, la partecipazione sarà comunque garantita in diretta da La Tr3 Canale 616.

Il programma prevede: il 5 dicembre “Tutti fratelli… chi rema contro?” con Filippo Romano, incaricato per il contrasto ai roghi nella Terra dei fuochi; sabato 23 gennaio 2021 “Costruire fraternità da credenti e non credenti” con il Vescovo Domenico Mogavero come relatore; sabato 20 febbraio “La fraternità e i nodi economici” con Mjriam Ognibene, formatrice e coach professionista; sabato 13 marzo “L’amicizia: dal cortile dei prossimi al mare dei migranti” con il Prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi; sabato 10 aprile “La migliore politica” con il sindaco di Marsala Massimo Grillo; sabato 8 maggio “ Creare cultura di fraternità: un dialogo nella verità” con Anna Straropoli, sociologa dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali di Palermo; sabato 5 giugno “Diventare artigiani di pace” con Rocco D’Ambrosio, docente di filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma e di Etica della Pubblica Amministrazione – Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno.

Quota d’iscrizione: 10 euro previa mail: francesco.std@gmail.com o chiamando al 393.9114018 ; ai partecipanti verrà consegnata la Lettera enciclica “Fratelli tutti”. Gli incontri si terranno presso gli studi televisivi della LaTr3 dalle ore 17 alle ore 18.30. Diretta tv e Facebook. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e si potranno richiedere crediti formativi.