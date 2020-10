Record di contagi in provincia di Trapani: i positivi salgono a 552

Al netto di decessi e guarigioni sono 97 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Di fatto le ultime 24 ore sono state quelle in cui si è registrato un maggiore incremento di contagi nel territorio trapanese dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. Supera quota 100 il capoluogo, ma in generale si riscontrano dati sempre più alti nei centri più popolosi. Questa la ripartizione dei positivi per Comune: Trapani 106, Alcamo 98, Castelvetrano 85, Marsala 72, Mazara del Vallo 35, Salemi 34, Erice 33, Valderice 21, Castellammare del Golfo 10, Custonaci 9, Calatafimi Segesta 8, Salaparuta 7, Favignana 6, Campobello di Mazara 5, Buseto Palizzolo 5, Partanna 4, Paceco 4, Pantelleria 3, Santa Ninfa 2, San Vito Lo Capo 2, Vita 2, Gibellina 1. Nessun caso a Poggioreale e Petrosino.

Sale anche il numero dei ricoverati, che adesso sono 33, con 4 soggetti in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri), mentre i decessi sono 23.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 345 tamponi e 876 test per ricerca antigene.