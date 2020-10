A Marsala ancora in crescita le donazioni di sangue all’Avis

Anche nel mese di settembre, l’Avis comunale di Marsala conferma il trend positivo sul fronte della raccolta sangue. Il dato complessivo delle donazioni in questi nove mesi dell’anno segna un +388 rispetto al 2019. Da sottolineare che nell’ammontare delle 1402 sacche raccolte sono comprese anche 242 prime donazioni, quest’ultime praticamente raddoppiate rispetto al 2019.

“Malgrado il difficile periodo epidemiologico, il sostegno dei donatori non è venuto meno – afferma la presidente Isabella Galfano -; mi auguro che si prosegua in questa direzione al fine di potere continuare a soddisfare la quotidiana richiesta di sangue”. Altro dato confortante si registra sul fronte del test-candidatura, al fine di controllare che i valori del sangue siano nei parametri richiesti. Ebbene, i cittadini che si sono sottoposti al semplice prelievo sono stati 325, ossia 141 in più rispetto ai primi nove mesi dell’anno scorso. Infine, interessante è anche la cresciuta sensibilizzazione all’interno delle famiglie, con reciproco coinvolgimento nelle donazioni di genitori e figli (nella foto Marianna Ottoveggio con la mamma Mimma Pocorobba).

Intanto, nel corrente mese di Ottobre l’Avis continua ad essere operativa sia Domenica prossima che la successiva; mentre come giornata infrasettimanale si potrà donare Giovedì 22. Prenotare la propria donazione (https://avis-comunale-marsala.reservio.com/) è vivamente consigliata per motivi di sicurezza.