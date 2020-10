Erasmusdays, evento digitale per l’Itet “Garibaldi” di Marsala sul progetto internazionale

Tornano gli #Erasmusdays, tre giorni in cui in tutta Europa, si celebra il Programma Erasmus che da più di vent’anni permette a tantissimi giovani europei di trascorrere un periodo di studio di sei mesi o più all’estero. L’iniziativa digitale (si svolgerà online), giunta alla quarta edizione, si terrà dal 15 al 17 ottobre e coinvolge protagonisti e beneficiari del programma in tutti i settori in un evento diffuso in tutti i paesi partecipanti ed è organizzato in tutta Europa dalle Agenzie nazionali Erasmus+ con il patrocinio della Commissione europea, in particolare di Mariya Gabriel, Commissaria EU per Innovazione, ricerca, cultura, istruzione e giovani.

Partecipa a queste giornate anche l’ITET Commerciale “G. Garibaldi” di Marsala con una videoconferenza, prevista per il 16 ottobre a partire dalle 10, che nasce per raccontare e promuovere il programma Erasmus+ e che si inserisce nell’ambito del Piano di internazionalizzazione che connota l’Offerta formativa dell’Istituto. L’evento nasce dalla collaborazione dell’ITET con l’Ufficio Territoriale della Commissione Europea, Europe Direct di Trapani, con la guida della responsabile territoriale Marta Ferrantelli. I numerosi relatori si avvicenderanno a delineare importanza e portata formativa dei progetti e politiche di mobilità internazionale. Dalla nascita del progetto Erasmus ad oggi, quasi 4 milioni di universitari ne sono rimasti coinvolti.

“L’intento è quello di formare una nuova generazione che sia in grado di affrontare le sfide attuali e future a favore dello sviluppo in ambito personale, sociale ed economico. Grandissimo il valore formativo e l’importanza strategica dei progetti europei di mobilità internazionale -afferma la dirigente scolastica del Commerciale “Garibaldi”, Loana Giacalone- e ringrazio tutti coloro, tra i relatori presenti, che delineeranno il senso di quello che davvero la mobilità rappresenta per la Generazione Erasmus: multiculturalismo, freschezza e dinamismo di pensiero, apertura internazionale, elementi che rendono i nostri studenti parte attiva nella costruzione di una cittadinanza responsabile e solidale in grado di affrontare sfide attuali e future impegnative”.

“Parlare di Erasmus+ insieme ai giovani dell’ITET assegna un valore aggiunto all’azione culturale che la scuola si propone – sottolinea Marta Ferrantelli -; quel valore aggiunto di riconoscimento all’Europa delle opportunità che offre ai giovani cittadini europei, per prepararsi alle scelte future secondo le politiche strategiche della Commissione e del Parlamento. La partecipazione all’incontro del funzionario della DG COMM del Parlamento Europeo, oltre che dei colleghi della rete EDIC di Reggio Calabria e Basilicata, sottolinea il valore interistituzionale dell’iniziativa e la volontà di sostenere i giovani nella loro crescita culturale, nella consapevolezza del valore della partecipazione democratica con il sostegno delle politiche dell’Unione Europea”.

Ad intervenire saranno, oltre alla preside Giacalone e a Ferrantelli, anche Alfredo Alagna, funzionario DG COMM Parlamento europeo Bruxelles su Mobilità giovanile e Parlamento europeo, Alessandra Tuzza (Europe Direct Calabria&Europa – DG COMM CE) su “L’importanza delle esperienze di scambio e mobilità per i giovani in Europa”, Antonino Imbesi (Responsabile Europe Direct Basilicata) su Erasmus e Scuola, Nicola Romana, delegato Erasmus Dipartimento SEAS-UNIPA e docente di Diritto dei Trasporti UNIPA Politiche che parlerà di internazionalizzazione per la mobilità, infine Lorenzo Mari, valutatore Erasmus + per l’Italia, Francia e Irlanda affronterà “I punti di forza di un progetto Erasmus +”. Si potrà seguire l’evento sul canale Youtube dell’ITET Garibaldi.