Fns Cisl: “A Pantelleria manca una sede dignitosa per i Vigili del Fuoco”

“Da tempo denunciamo con forza la mancanza di una sede dignitosa dei Vigili del Fuoco presso l’isola di Pantelleria. Da anni il personale è ospitato presso locali provvisori messi a disposizione dall’Aeronautica Militare e dalla Marina Militare e tutte le promesse ricevute sull’assegnazione di una sede adeguata sono rimaste tali”. A scriverlo in una nota è la segreteria territoriale della Fns Cisl Palermo Trapani con Vito Di Stefano.

“In questi anni abbiamo chiesto interventi a tutti i livelli del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, alla Prefettura di Trapani, all’amministrazione comunale di Pantelleria e alla politica tutta, al fine di risolvere questa vergognosa condizione e consegnare ai Vigili una sede adeguata e conforme alle norme vigenti. Ad oggi tante promesse ma nessuna risposta concreta, e intanto la situazione non è più sostenibile, il prolungarsi di queste condizioni, sicuramente avrà una forte ripercussione sulla garanzia del soccorso tecnico urgente ai cittadini”. La Fns conclude: “Tutto ciò è inverosimile e noi non possiamo accettare che questa legittima richiesta venga ignorata. Se non avremo risposte in tempi brevissimi saranno messe in campo iniziative forti per restituire dignità al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e garantire cosi il soccorso ai cittadini dell’isola di Pantelleria”.