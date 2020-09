Problemi di linea con PosteMobile e sito intasato

Il servizio PosteMobile non funziona in tutto il Paese. Chi usa come operatore telefonico le Poste Italiane sta segnalando problemi sulla linea telefonica e sulla trasmissione dati. Su Twitter il numero di persone che sta segnalado problemi di connessione sta crescendo. E il problema sembra essere diffuso da Potenza al nord Italia. Anche il sito è intasato.

I problemi sembrano essere cominciati in mattinata e si sono intensificati verso le 11. Gli utenti lamentano soprattutto l’assenza di linea telefonica, ora nell’impossibilità di effettuare e ricevere chiamate o messaggi. A questi si aggiunge l’assenza di linea dati che impedisce l’uso di servizi Whatsapp.