Blitz della Polizia di Alcamo: recuperati arredi rubati in abitazione

Alle prime ore del mattino di sabato scorso, poliziotti della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Alcamo eseguivano una perquisizione presso l’abitazione di un giovane pregiudicato alcamese, B. G. di 23 anni, e rinvenivano delle porte ed alcuni pezzi di arredamento risultati essere compendio di furto commesso ad Alcamo la settimana precedente.

L’esito dell’attività di polizia giudiziaria costituisce un primo risultato della non facile strategia investigativa messa in campo per contrastare la piaga dei furti in appartamento che ha creato notevole allarme sociale nella cittadinanza alcamese. Anche sul fronte dell’attività di prevenzione e controllo del territorio il Commissariato di Polizia di Alcamo ha conseguito un importante risultato atteso che, nella notte del 16 settembre scorso, personale delle Volanti ha fermato e controllato D. L. G., 23enne, mentre si allontanava in maniera sospetta a bordo del proprio ciclomotore: nell’ambito del controllo, oltre a rinvenire uno strumento da scasso, il giovane D. L. G. veniva trovato in possesso di un monile in oro di cui non riusciva a giustificarne la provenienza.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario e i responsabili dei fatti sono stati deferiti, a piede libero, all’Autorità Giudiziaria.