Pescherecci sequestrati, videoconferenza Quinci-Di Maio

Resta alta, a Mazara, l’attenzione sugli equipaggi dei due pescherecci sequestrati nei giorni scorsi in Libia. In mattinata si è tenuta una videoconferenza con il sindaco Salvatore Quinci, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, alla presenza dei familiari dei pescatori in stato di fermo.

«Il Ministro, nel suo intervento, ha espresso vicinanza alle famiglie e agli armatori che stanno vivendo un difficile momento ed ha sottolineato l’impegno che il Governo italiano sta mettendo in campo per la liberazione dei 18 marinai e dei pescherecci “Antartide” e “Medinea”. Di Maio, ha concluso il suo intervento con l’impegno di riportare al più presto i nostri uomini a Mazara del Vallo. Esprimo soddisfazione per il lavoro svolto dal Governo Nazionale sulla vicenda».