Marsala: ex professoressa positiva al Covid, ieri prelevata dal 118 in via Sibilla

Ieri sera, intorno alle 19.30, un’ambulanza del 118 si è recata in via Sibilla per prelevare una donna dalla sua abitazione che accusava sintomi similari a quelli del Covid-19.

Si tratta di S. L. P. un’ex docente d’arte già da tempo in pensione, che è stata trasportata al Pronto Soccorso di Marsala ed è stata trovata positiva dopo aver fatto il tampone. A comunicarlo, peraltro, con un post Facebook, è la figlia Rosalia. “A chi conosce mia mamma, purtroppo è stata ricoverata a Marsala per il Covid. L’ospedale ha bisogno di sapere con chi è venuta in contatto. Stanno pensando di portarla al Civico di Palermo […]. Per favore, se avete avuto contatti con lei, contattate immediatamente l’ospedale”.