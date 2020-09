Impennata di contagi nel trapanese: 135 positivi, stabili i ricoveri

Un’ulteriore impennata si registra in provincia di Trapani sul fronte Coronavirus. L’ultimo report dell’Asp fa infatti riferimento 135 positivi, al netto di decessi e guarigioni.

Le notizie filtrate nel corso della mattinata avevano lasciato presagire un nuovo exploit. Ma l’incremento di 39 casi nel giro di 24 ore costituisce, ad oggi, il picco più elevato registrato in estate. Di contro, va detto che risultano stabili i ricoveri (7), nessuno dei quali in terapia intensiva. Tutti i nuovi soggetti contagiati si trovano in isolamento domiciliare obbligatorio e saranno quotidianamente monitorati dall’Asp.

Questa la distribuzione territoriale nei vari Comuni della provincia: Alcamo 14; Buseto Palizzolo 12; Calatafimi-Segesta 7; Castellammare del Golfo 2; Castelvetrano 6; Erice 6; Marsala 12; Mazara del Vallo 8; Partanna 4; Salemi 24; Santa Ninfa 4; Trapani 28; Valderice 6; Vita 1, San Vito Lo Capo 1.

Sale anche il totale dei tamponi effettuati (24.289). così come il dato riguardante i test sierologici condotti sul personale sanitario (9.899). I test per ricerca antigene sono invece 1.628.