Coronavirus a Mazara, Quinci annuncia: “Ci sono altri 3 positivi”

Di ora in ora il quadro dei contagi da Coronavirus in provincia di Trapani assume proporzioni più preoccuparti. Altri 3 casi si sono registrati a Mazara del Vallo. A darne notizia è stato, in serata, il sindaco Salvatore Quinci.

«Tre nuovi casi di Covid-19 a Mazara del Vallo. I positivi – sottolinea il primo cittadino – sono asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare. La situazione è preoccupante e bisogna essere prudenti, pertanto nel condurre la nostra vita quotidiana ricordiamo sempre di mantenere le precauzioni del distanziamento, dell’utilizzo della mascherina, dell’igiene delle mani e di evitare assembramenti».

In totale sono 5 i positivi a Mazara, 58 in tutta la provincia di Trapani.