Ansia da Covid, stop agli eventi a Salemi e Paceco

Sospeso il cartellone degli spettacoli estivi a Salemi. La decisione è stata adottata dall’amministrazione comunale esclusivamente per motivi precauzionali. L’aumento di casi da Covid-19 in città, infatti, ha spinto la giunta guidata dal sindaco Domenico Venuti a interrompere il cartellone ‘Salemi dEstate’. Una scelta adottata anche per non penalizzare i diversi eventi previsti sotto il profilo della partecipazione del pubblico, nonostante tutti gli spettacoli messi in atto finora siano stati caratterizzati dal massimo standard di sicurezza con ingressi limitati, obbligo di mascherine e registrazione dei partecipanti: precauzioni che hanno consentito lo svolgersi delle manifestazioni senza alcun tipo di problema legato all’emergenza Covid.

Restano normalmente fruibili, grazie agli ingressi contingentati, il sistema museale e le mostre inaugurate ieri al castello normanno-svevo: ‘Intrecci d’Oro’ e ‘Colori del Mediterraneo’, che saranno prorogate anche oltre il termine del 18 ottobre originariamente previsto.

Anche a Paceco l’amministrazione Scarcella ha deciso di annullare in via preventiva due eventi, in programma oggi e domani a Nubia: la proiezione di “Aquaman” e la quarta edizione di “Aglio Rosso Nubia Fest”. Dopo un primo rinvio a causa dello scirocco dei giorni scorsi, gli stessi appuntamenti sono stati adesso annullati in via preventiva, per evitare possibili occasioni di contagio.

Lo rende noto l’Amministrazione comunale di Paceco, precisando che la riproposizione di questi due appuntamenti dipenderà dall’evoluzione dell’attuale situazione sanitaria, considerando la vicinanza di Nubia con la frazione trapanese di Salinagrande, dove è stato accertato un caso di positività al Covid-19.