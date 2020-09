Agorai del Mare: al Baglio Tumbarello “Spartacus” tra teatro e danza

Il Parco Archeologico Lilibeo continua la programmazione di “Agorai del Mare” la manifestazione di teatro, danza e musica che ha significato la riapertura del Baglio Tumbarello chiuso da decenni. Si inizia domani 3 settembre con “Spartacus” Ribellione e Rivolta” opera per teatro e danza con la drammaturgia di Sebastiano Tringalii, affiancato in scena dall’attrice Ornella Cerro. La musica originale di Fabio Lorenzi accompagna e guida le costruzioni coreografiche di Carlotta Bruni e Rosa Merlino. Spartaco, il famoso schiavo trace che riuscì a sconfiggere varie volte le temute milizie romane con un esercito di reietti, è il protagonista di un lavoro dedicato alla ribellione e alla rivolta. Dalla figura storica divenuta leggenda nasce l’eroe che lotta per la libertà contro forze immensamente superiori suscitando la riflessione sulla libertà e dignità dell’uomo.

Schiacciante è il contesto: i giochi gladiatori, l’architettura dell’anfiteatro, le cronache degli storici del tempo sono lo sfondo dell’uomo/schiavo in rivolta. Nel corso dei secoli le sue imprese sono state raccontate e romanzate, innumerevoli volte, perchè figura capace di raccogliere e irradiare tutte le istanze del riscatto. E le vestigia imponenti degli anfiteatri , da sede dei ludi gladiatori, diventano il “luogo” della ribellione e della rivolta.

“Agorai del Mare” è una manifestazione realizzata da Parco Archeologico di Lilibeo e Teatri di Pietra Sicilia con il patrocinio del comune di Marsala, Presso Baglio Tumbarello. Lo spettacolo iniziano alle 21; ingresso posto unico 12 euro, ridotto 10 euro. Info e prenotazioni: teatridipietra@gmail.com / whatsapp -351 907 278; biglietti online www.liveticket.it.