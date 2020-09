Asilo nido Petrosino: al via alle iscrizioni al nuovo anno

Prenderà il via nei prossimi giorni il nuovo anno didattico 2020-2021 all’asilo nido comunale Franca Rame di Petrosino. L’avviso e lo schema di domanda per l’iscrizione sono stati pubblicati oggi e sono consultabili sulla homepage del sito internet comunale. Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al 16 settembre. I posti disponibili sono 12 per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. Il servizio verrà garantito inizialmente con fondi comunali.

“Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Covid-19 siamo pronti per far ripartire anche quest’anno un servizio essenziale per la nostra comunità – afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Facciolo -. L’asilo nido ripartirà in sicurezza e in pieno rispetto delle normative in vigore sul fronte del Coronavirus”.