Trapani basket, ormai la nuova stagione sta per partire

La deadline relativa alla nuova stagione della Pallacanestro Trapani è stata ormai fissata: si tratta dell’8 settembre, giorno in cui prenderanno il via tutte le diverse attività sportive. Tre giorni prima, il 5 settembre, ecco che ci sarà la ormai usuale processione di visite mediche, che quest’anno comprenderanno inevitabilmente il tampone e il test sierologico per valutare la positiva o meno al Covid-19.

Visiti mediche e test fisici

Come detto, il prossimo 5 settembre sarà il giorno stabilito per effettuare le varie visite mediche. Appuntamento, di conseguenza, presso il centro di medicina sportiva di Trapani, in cui svolgerà un ruolo fondamentale il direttore dell’istituto, ovvero il dottor Francesco Saluto, in compagnia degli altri dottori che si occuperanno di valutare fisicamente i ragazzi, ovvero Sieli, Mollica e Masnada.

Durante la medesima giornata, ecco che i giocatori dovranno affrontare anche una serie di test dal punto di vista fisico, che verranno coordinati da parte della figura che si occupa dell’area sanitaria, ovvero Rino Barbiera.

E i tanto temuti test atletici? L’appuntamento è per l’inizio del raduno, ovvero martedì 8 settembre, quando tutti i giocatori finiranno nelle “mani” del preparatore atletico della squadra trapanese, ovvero Davide Ferioli. Nel pomeriggio, dalle ore 18 in avanti, l’appuntamento sarà al PalaConad, dove si svolgerà finalmente il primo allenamento della nuova stagione 2020-2021, ovviamente coordinato da tutto lo staff tecnico della 2B Control Trapani, guidato dall’allenatore Daniele Parente.

Ovviamente, tutti gli allenamenti verranno organizzati rigorosamente a porte chiuse e rispettando il protocollo sanitario anti-Covid. La buona notizia, però, è che fin dal primo giorno di raduno, coach Parente avrà a disposizione praticamente tutti gli atleti della rosa granata, di cui sono stati svelati recentemente anche in numeri di maglia ufficiali in vista della nuova stagione.

Il colpo Adeola

Ovviamente, all’appuntamento con il raduno ci sarà anche il nuovo acquisto Emmanuel Adeola. Si tratta di uno dei prospetti classe 2004 più importanti di tutta Italia. L’atleta, di origini nigeriane, ma di formazione italiana, è un giocatore eclettico in grado di ricoprire più ruoli, anche per via del fisico, 197 cm, che lo può far giostrare sia sotto canestro che lontano dall’area.

Come tanti altri prospetti simili, anche Adeola arriva dal vivaio della Stella Azzurra, probabilmente il migliore in tutta Italia quando si tratta di scoprire giovani talenti grezzi e poi farli crescere con calma e costanza nelle serie inferiori.