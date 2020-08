Minorenne fugge da una comunità, arresto dalla Polizia

Il 16 luglio scorso era stato arrestato con l’accusa di rapina dagli uomini della Questura di Trapani, per aver dapprima rubato un joystick dall’interno di un negozio del centro storico e poi colpito con un pugno il titolare dell’esercizio, il diciassettenne è stato tratto nuovamente in arresto, l’altro ieri pomeriggio, dalla Polizia di Stato.



Il giovane, già gravato da precedenti, era stato all’epoca identificato e bloccato dopo un attento esame dei filmati registrati nel locale commerciale e, al termine era stato affidato ad una comunità per minorenni.



Noncurante della misura imposta, il diciassettenne si era allontanato dalla struttura ed il Tribunale per i Minorenni aveva emesso un provvedimento che ne imponeva il collocamento presso l’Istituto per Minori di Palermo.

Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Trapani, dopo alcune ricerche, lo hanno rintracciato e tratto in arresto, dando esecuzione alla nuova misura cautelare.